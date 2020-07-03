Как повлияет вспышка бубонной чумы в Монголии на Россию?

Два дня назад в Монголии произошла вспышка бубонной чумы. Для России угрозы нет. Владимир Никифоров, главный инфекционист ФМБА, разъяснил ситуацию в радиостанции «Говорит Москва».

Он сказал, что такие вспышки для Монголии являются обычными, и для России это не несет опасности. Дело в том, что болезнь от человека к человеку не передается и пока она не заразна. Угроза может появиться тогда, когда бубонная чума станет легочной. Эта форма является осложнением бубонной чумы.

Врач рассказал, что легочная чума распространяется при кашле и чихании. Вот тогда начинает выделяться возбудитель, и болезнь становится заразной. Но при проведении мер антибактериальной терапии возбудитель гибнет.

Никифоров сказал, что сейчас заразившиеся люди изолированы, и контактного распространения болезни не будет. Также доктор сделал предположение, что больные были инфицированы не при употреблении чумного сурка в пищу, а при разделке тушки или от укуса блохи, которая была заражена. Последний раз в России бубонная чума была в 2016 году на Алтае, смертельных же случаев нет уже более 100 лет.

1 июля 2020 года появились сведения, что в Западной Монголии зафиксировали очаг опасной болезни — бубонной чумы. В больницу доставлены мужчина 27 лет и девушка (возраст не сообщается). Называется причина заражения: употребление в пищу мяса сурка в сыром виде. С больными контактировало напрямую 60 человек и 400 человек — косвенно.