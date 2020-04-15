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Как правильно хранить продукты, чтобы они дольше оставались свежими?


 Pavel Markovich0

Каждая хозяйка знает, что основа идеальных блюд — качественные и свежие продукты. Но далеко не всегда есть возможность покупать их непосредственно перед приготовлением, поэтому важное значение имеет способ и место хранения. В статье предложены советы и рекомендации, которые помогут дольше сохранить свежесть различных категорий продуктов.

Продукты
Фото: astia.ru

Как и где хранить продукты

Когда мы возвращаемся с покупками из магазина, большинство из нас поступают аналогичным образом: разгружаем сумки и размещаем купленную еду в привычных и давно определенных местах. Но задумывались ли вы о правильности хранения различных категорий продуктов? Ведь правильное хранение имеет решающее значение для сохранения свежести и позволяет продлить срок годности продуктов в несколько раз. И наоборот, неправильное хранение не только ускоряет естественные процессы распада, но и снижает пищевую ценность.

Где можно хранить?

В основном можно выделить 4 основных места хранения: сухая, холодная, охлажденная и морозильная зоны.

  • Сухое место должно иметь комнатную температуру около 18-20 градусов и очень низкую влажность. Обычно это кухонные шкафы, хорошо проветриваемая кладовая или полки.
  • Холодная зона обычно представляет собой погреб с постоянной температурой, которая не должна опускаться ниже нуля и не превышать 10 градусов.
  • Охлажденная зона обычно представляет собой холодильник, где температура в идеале должна быть от 0 до 5 градусов.
  • В морозильной зоне температура должна быть ниже 18 градусов.

Где хранить сухие продукты?

Сухие продукты
Фото: elitpak.net

Такие как чай, кофе, мука, крупы, крупы, рис, макароны, орехи, специи, печенье или выпечка лучше всего хранить в сухой зоне.

  1. Всегда вынимайте хлеб из полиэтиленового пакета, так как он сокращает время, в течение которого выпечка остается свежей и вкусной. Кроме того, воздухонепроницаемое покрытие вызывает образование плесени. Мучные изделия лучше всего положить в хлебницу или чистое льняное или хлопковое полотенце.
  2. Избегайте хранения ароматических продуктов вместе с теми, которые легко поглощают окружающие запахи. Например, не стоит хранить чай рядом с чесноком или луком.
  3. Для хранения кофе, чая, трав, сухофруктов или даже орехов подойдет либо стеклянная емкость с плотной крышкой, либо пакеты на молнии.

Где хранить сыр, молоко и фрукты?

Традиционным местом хранения сыров и других молочных продуктов, несомненно, является холодильник, который также идеально подходит для мяса, яиц, молока и молочных продуктов, сливочного масла, некоторых фруктов и овощей и готовых блюд.

Однако, что касается фруктов и овощей, следует проявить осмотрительность. Не каждый вид может выдерживать такие низкие температуры. Это относится, в частности, к тропическим фруктам, таким как ананас, банан, манго, авокадо и лимоны. А среди овощей: к помидорам, картофелю или кабачкам, которые лучше хранить в корзине или коробке и только в прохладном месте.

Погреб

Если у вас есть подвал или погреб, где нет грызунов, вы настоящий счастливчик. Температура около 6-8 градусов и умеренная влажность подходят для хранения картофеля, лука, моркови, сельдерея и даже воды в бутылках и лимонада. Храните всю пищу в отдельных ящиках, на полках или стеллажах. Периодически проводите ревизию и удаляйте гнилые или плесневелые продукты.

Правила замораживания продуктов

Замораживание продуктов
Фото: avatars.mds.yandex.net

Хранение продуктов на «льду» — это удобный способ продлить их срок годности и сохранить для дальнейшего использования. К продуктам, которые можно заморозить, относятся: мясо, мороженое, фрукты или овощи, грибы, а также хлеб и некоторые готовые блюда.

  1. Храните отдельные порции в морозильной камере в отдельных пластиковых пакетах или контейнерах с маркировкой даты.
  2. Если позволяет место, храните разные категории продуктов отдельно друг от друга. Например, храните мясо, рыбу и ягоды в отдельных ящиках.
  3. Универсальным правилом является то, что вы должны употребить замороженные продукты в течение года после заморозки. По истечении этого срока их лучше выбросить.

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