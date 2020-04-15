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Как самоизоляция влияет на здоровье? Результаты исследования


 Pavel Markovich0

Постоянное нахождение дома на карантине в 4-х стенах приводит к плохим для здоровья человека последствиям.

Человек на карантине
Фото: n1s1.hsmedia.ru

Как карантин влияет на здоровье?

При проведении исследования учеными из двух стран (Англии и Америки) было доказано, что самоизоляция влияет на психику и физическое состояние людей любого возраста. Риск смертности при нахождении дома, увеличивается на треть.

Британские ученые из Шанкар и Стептоу изучили воздействие самоизоляции, сделали неутешительный вывод. У человека, отрезанного от общества, риск умереть увеличивается на 26%, в отличие от людей, которые ведут активную нормальную жизнь.

Ученые из американского Университета Бригама выяснили следующее: постоянное нахождение в замкнутом пространстве, вероятность летального исхода увеличивает на 29%.

По опубликованной информации в «Русской планете» становится ясно, что причиной является психологическое угнетенное состояние. Снижается сопротивляемость организма к разным инфекциям у людей, которые находятся на карантине.

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