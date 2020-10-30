Как укрепить способность организма к самоисцелению

Что такое самоисцеление? Для некоторых людей термин звучит немного эзотерически. Самоисцеление — это способность организма преодолевать болезненные состояния и восстанавливать свое здоровье. В этом нет ничего эзотерического. Подумайте о ране, которая затягивается сама по себе. Это типичная форма самовосстановления, однако, некоторые обстоятельства препятствуют такому заживлению ран — например, заражение микробами или стресс, нарушающий работу иммунной системы.

Другие факторы ускоряют самоисцеление – это могут быть хороший сон или покой для больного органа. Человек постоянно пробирается между болезнью и здоровьем. Болезнь возникает, когда силы самовосстановления тела подавляются, например, при постоянном стрессе, избыточных токсинах или опухолях: в таких случаях способность к самовосстановлению становится недостаточной для выздоровления.

Нужно ли доверять своим способностям к самоизлечению или лучше сразу обратиться к врачу?

Нет, это неправильная идея. Исцеление основано на трех факторах: первый — это то, что доктор делает с пациентом, от диагноза до рентгена или операции. Второй включает в себя все, что пациент получает от врача — лекарства, методы лечения или вспомогательные средства. И третье, в конце концов, это сила самовосстановления пациента.

Опирается ли врач на собственные силы пациента?

Он должен учитывать то, что мешает «внутреннему доктору» пациента — и что его поддерживает. Врач должен иметь целостное представление об обстоятельствах человека, поддерживать и поощрять его.

Касается ли это и тяжести заболевания?

Да, фактор самовосстановления важен в любом случае — будь то грипп или поддержка процесса выздоровления после серьезной онкологической операции.

Что именно означает термин «внутренний врач»?

Он направлен на тесное переплетение духа и тела и, в частности, рассматривается, как влияние на физическое здоровье психических факторов. Поэтому задача хорошей медицины — заставить человека поверить в свои силы, в то, что он сам может принести много пользы собственному здоровью.

Как это работает?

Например, известно, что тот, кто занимается спортом, не только укрепляет свое тело, но и активирует так называемую систему поощрений в мозге: образуются вещества-посланники, которые уменьшают беспокойство и стресс, а также снижают кровяное давление и замедляют воспалительные процессы. Можно сказать, что открывается собственная аптека организма. Больной может сделать для себя очень много с помощью простых мер, таких как физические упражнения, и он может быть независим от одних только лекарств. В целом, существует четыре способа укрепления сил самовосстановления. В дополнение к достаточным упражнениям, это здоровая диета, снимающее стресс поведение и регулярное расслабление.

Как эти факторы влияют на заболевание?

Давно известно, что более 80% всех заболеваний диабетом связаны с образом жизни. Часто заболевание приводит к значительно ограниченной продолжительности жизни. Качество жизни также падает, к тому же драматические сопутствующие заболевания дают в результате слепоту или ампутацию конечностей. Пока сопутствующие симптомы диабета еще не выражены, можно принимать очень эффективные контрмеры. Другими словами, нужно есть здоровую пищу, заниматься физическими упражнениями, избегать стрессов и учиться расслабляться. Так симптомы болезни смягчаются — а в некоторых случаях даже исцеляется сама болезнь. Это также относится к другим болезням цивилизации: сердечно-сосудистым заболеваниям, многим болезненным состояниям, желудочно-кишечным расстройствам или ожирению.

Спорт и здоровое питание полезны – это очевидно. Но в какой степени расслабление и снятие стресса важны для самовосстановления?

Чрезмерный стресс, вероятно, является величайшим диверсантом самоисцеления — его важно предотвратить. Важно понимать, что стресс эволюционно является реакцией на опасную для жизни ситуацию:

пожимание плечами защищает шею, вызывая напряжение;

активация основных мышц для защиты органов дает возможность дышать ровно и быстро;

стискивание зубов защищает рот и язык;

кровь густеет, чтобы меньше вытекать при ранении;

останавливается пищеварение, а гормон стресса кортизол дает силы для борьбы или бегства, но подавляет иммунную систему.

Обычно после фазы острого стресса тело успокаивается.

Однако в большинстве случаев сегодня человек имеет дело с психосоциальным стрессом — в офисе или в семье. Это часто не ограничивается отдельными ситуациями, но быстро становится постоянным бременем. В таком случае организм всегда находится в состоянии чрезвычайной ситуации, полная регенерация невозможна. И многие люди даже не знают об этом.