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Как варить яйца так, чтобы они имели нежный вкус и легко чистились?

Варка яиц
Фото: avatars.mds.yandex.net

По мнению китайского издания Sohu, чтобы получить идеальные яйца при варке, необходимо подержать их немного в воде непосредственно перед приготовлением.

В статье, посвященной правильному способу готовки яиц, говорится о том, что зачастую люди кладут этот продукт сразу в кипящую воду. Вследствие этого, скорлупа чистится тяжелее, а вкус яиц портится. Во избежание этого, китайское издание советует погружать яйца в посуду с холодной водой, оставляя их в таком положении примерно на 10 минут.

Непосредственно после варки, для более легкого снятия с них скорлупы, требуется вновь погрузить яйца в емкость с холодной водой. По заверению автора статьи, благодаря такой технологии приготовления, яйца будут обладать нежным вкусом, а процесс очистки их от скорлупы станет комфортным и быстрым.

По словам экспертов-диетологов, человеку рекомендуется съедать в неделю порядка двух-трех яиц. Такое незначительное потребление данного продукта вызвано тем, что яйца отличаются высоким содержанием холестерина.

Диетолог Куриные яйца Технология Человек
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