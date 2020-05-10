Как выбрать рыбу и мясо в магазине — полезные советы

Польза от употребления этих продуктов будет только в том случае, если рыба свежая. Поэтому рассмотрим основные признаки, которые помогут выбрать качественный свежий продукт.
Как правильно выбрать рыбу в магазине
- Глаза у рыбы должны быть прозрачными, а не мутными.
- Жабры у свежей рыбы ярко-красные.
- Чешуя блестящая и гладкая, она плотно прилегает и не повреждена. На ней отсутствует слизь, а отделить чешую можно только с усилием.
- Мясо плотно связано с костями, при надавливании пружинит.
- Отсутствие неприятного запаха.
Первым признаком несвежей рыбы будет отделение мяса от костей, особенно это можно заметить в области брюшной полости. Если вы покупаете замороженную рыбу, то допускается незначительная бледность жабр. Чтобы проверить такой продукт на свежесть, нужно взять нагретый в кипятке нож, после его воткнуть его в рыбу. Появление неприятного запаха будет говорить о несвежести продукта.
Как правильно выбирать свежее мясо в магазине
Теперь рассмотрим основные критерии выбора качественного свежего мяса. Во-первых, стоит отказаться от приобретения мяса, которое не прошло ветеринарно-санитарный контроль. Во-вторых, перечислим основные критерии, которые позволят купить качественное охлажденное мясо.
- Его цвет должен быть бледно-красным или бледно-розовым.
- При ощупывании не должно липнуть к рукам, а ваша кожи при этом должна оставаться сухой.
- Консистенция качественного мяса плотная, при надавливании на него ямка быстро восстанавливается.
- На разрезе цвет мяса зависит от его вида. Говядина будет красной, свинина розовато-красной, а баранина имеет коричнево-красный оттенок.
Стоит отказаться от покупки мяса, если оно имеет обветрившуюся корочку, влажную поверхность, а ямка после надавливания долго не восстанавливается.
После покупки его следует как можно быстрее заморозить (если вы сразу не готовите). При медленном замораживании вода и мясной сок будут образовывать крупные кристаллы льда, которые могут испортить его структуру.
При покупке мороженого продукта стоит помнить о том, что оно может иметь сероватый оттенок, который придают ему кристаллы льда. При надавливании на него пальцем должно образовываться ярко-красное пятно. Если цвет замороженного мяса при надавливании не меняется, то от его покупки лучше отказаться.