Как выбрать рыбу и мясо в магазине — полезные советы

Польза от употребления этих продуктов будет только в том случае, если рыба свежая. Поэтому рассмотрим основные признаки, которые помогут выбрать качественный свежий продукт.

Как правильно выбрать рыбу в магазине

Глаза у рыбы должны быть прозрачными, а не мутными. Жабры у свежей рыбы ярко-красные. Чешуя блестящая и гладкая, она плотно прилегает и не повреждена. На ней отсутствует слизь, а отделить чешую можно только с усилием. Мясо плотно связано с костями, при надавливании пружинит. Отсутствие неприятного запаха.

Первым признаком несвежей рыбы будет отделение мяса от костей, особенно это можно заметить в области брюшной полости. Если вы покупаете замороженную рыбу, то допускается незначительная бледность жабр. Чтобы проверить такой продукт на свежесть, нужно взять нагретый в кипятке нож, после его воткнуть его в рыбу. Появление неприятного запаха будет говорить о несвежести продукта.

Как правильно выбирать свежее мясо в магазине

Теперь рассмотрим основные критерии выбора качественного свежего мяса. Во-первых, стоит отказаться от приобретения мяса, которое не прошло ветеринарно-санитарный контроль. Во-вторых, перечислим основные критерии, которые позволят купить качественное охлажденное мясо.

Его цвет должен быть бледно-красным или бледно-розовым. При ощупывании не должно липнуть к рукам, а ваша кожи при этом должна оставаться сухой. Консистенция качественного мяса плотная, при надавливании на него ямка быстро восстанавливается. На разрезе цвет мяса зависит от его вида. Говядина будет красной, свинина розовато-красной, а баранина имеет коричнево-красный оттенок.

Стоит отказаться от покупки мяса, если оно имеет обветрившуюся корочку, влажную поверхность, а ямка после надавливания долго не восстанавливается.

После покупки его следует как можно быстрее заморозить (если вы сразу не готовите). При медленном замораживании вода и мясной сок будут образовывать крупные кристаллы льда, которые могут испортить его структуру.

При покупке мороженого продукта стоит помнить о том, что оно может иметь сероватый оттенок, который придают ему кристаллы льда. При надавливании на него пальцем должно образовываться ярко-красное пятно. Если цвет замороженного мяса при надавливании не меняется, то от его покупки лучше отказаться.