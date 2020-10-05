Какая профессия приносит самый большой доход в Москве?

Специалистами сервиса «Работа.ру» была проанализирована база вакансий, согласно которой был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов в российской столице за октябрь месяц.

Статистика показала, что самая большая зарплата (150-300 тыс. рублей) принадлежит зубному технику-керамисту. Претендент на эту должность должен иметь соответствующий сертификат и обладать опытом работы не менее трех лет.

Врач-офтальмолог в салоне оптики, в обязанности которого входит проверка зрения, консультация клиента и подбор очков, может претендовать на зарплату до 160 тыс. рублей.

Также работодатели обещают IT-специалистам высокие зарплаты. К примеру, Backend-разработчикам готовы платить до 180 тыс. рублей, а Senior-разработчикам — до 210 тыс. рублей.

Согласно рейтингу в число высокооплачиваемых профессий также входят – репетиторы английского языка (80-120 тыс. рублей), руководители кадровой службы (120-150 тыс. рублей) и преподаватели курса бровистов (порядка 150 тыс. рублей).

Ранее проводился анализ, согласно которому выяснилось, что больше всего зарабатывают граждане северных российских регионов.