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Какие регионы России являются самыми неблагоприятными по клещевому энцефалиту?


 Владимир Корниецкий0
Энцефалит
Фото: apest.ru

В текущем году наблюдается увеличение числа инфицированных клещевым энцефалитом. Рост в пяти регионах страны составил 15-20%. Об этом сообщили ученые из ВНИИ, изучающего вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Сезон активности клещей на территории России продолжается. Нами зарегистрировано увеличение количества обращений граждан в связи с инфицированием клещевым энцефалитом в 5-ти регионах страны, и это Свердловская, Кемеровская, Тюменская области, республики Алтай и Башкортостан. Если сравнивать с показателями за прошлый год аналогичного периода, то рост составляет 15-20% и это еще не окончательная цифра», — данная информация опубликована на официальном сайте института.

К еще большему числу инфицированных приведет смягчение режима изоляции в связи с коронавирусом. Это прежде всего касается таких регионов, как Алтайский край и Свердловская область.

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Также есть информация о том, что в этом году из-за малоснежной зимы сложились условия дефицита воды, поэтому некоторые ГЭС и водохранилища, расположенные на маловодных реках, скорее всего перейдут на экономный режим расходования воды. Теплая зима негативно скажется на ситуации в таких регионах, как Астраханская, Нижегородская, Волгоградская области. Здесь ожидается сильная засуха. Торфяные пожары возможны в Рязанской, Владимирской, Московской, Нижегородской и Тверской областях.

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