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Какой будет жизнь россиян после карантина: эксперты предрекают повышение цен на товары и услуги


 Pavel Markovich0
Рост цен на продукты
Фото: versiya.info

На сегодняшний день экономисты не раз отмечали, что россияне перешли в режим экономии. Материальное положение населения не лучшее: большая часть граждан вынуждена тратить сбережения или пользоваться кредитными средствами, чтобы выжить в период пандемии.

На фоне коронавирусной эпидемии многие компании несут убытки из-за простоев или действующих ограничительных мер. В частности, эксперты отмечают, что россияне сократили расходы на одежду, отдых и развлечения почти на 70-90%.

По данным «AmurMedia», Виталий Калугин (экономист и аналитик) прогнозирует повышение цен на доминирующую часть товаров и услуг после отмены режима самоизоляции. Данная тенденция никак не связана с желанием «возместить упущенное» компаниями. Из-за волатильности рубля и колебаний доллара, евро могут подорожать автомобили и техника. Темп роста в этом сегменте (по прогнозу эксперта) составит около 10-15%.

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Аналогичная тенденция может проявиться и в отношении ряда товаров и услуг иностранного производства, продуктов и лекарств. Самый большой ценовой прирост, скорее всего, будет отмечен в отношении одежды и обуви. Здесь повышение их стоимости ожидается на уровне 20-30%.

Экономист также полагает, что россияне еще длительное время после отмены ограничительных мер и самоизоляции будут экономить, что непременно отразится на спросе, предпочтениях граждан. Стабильность и постоянный интерес населения останется только в отношении товаров первой необходимости.

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