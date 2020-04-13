Какой будет жизнь в России после отмены режима самоизоляции

В случае возможной отмены обязательного режима самоизоляции тридцатого апреля вовсе не стоит ожидать резкого перехода обратно к нормальной жизни. Такое мнение высказал профессор и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

Согласно его мнению, всё, что делается на данный момент, традиционно основано на трёх моментах: общее положение текущих дел в политической, экономической и медико-биологической ситуации в стране. Если результаты апреля будут положительными, самоизоляция закончится, если не очень, её продлят.

Но окончание эпидемии не обязательно должно быть резким и полным. Какие-то так называемые хвосты всё равно должны остаться, так бывает всегда и везде. Вирусолог особо подчеркнул, что даже после угасания эпидемии придётся проводить частичную изоляцию определённых людей, постоянную диагностику.

Эксперт также дал разъяснения на вопрос, почему при выборе даты нерабочих дней власти остановились на 30 апреля, почему учитывались два цикла именно по четырнадцать дней. Всё дело в том, что четырнадцать дней представляют собой расширенный инкубационный срок коронавируса. Средний период составляет пять-шесть суток. Необходимо смотреть через два срока, помогают принятые меры или же они бесполезны.

На днях Татьяна Голикова сообщила, что именно середина следующей недели позволит точно сделать вывод, вышла ли наша страна на пик заболеваемости или же ещё нет. Путин вовсе не случайно выбрал дату 30 апреля, так как это необходимо, чтобы прошло два максимальных срока инкубационного периода болезни, так называемые два цикла. Именно тогда власти смогут оценить эффект принятых ими мер. И только в начале мая будет видно, к чему привело социальное разобщение.

Вице-премьер также отметила, что к такому большому и значимому празднику как День Победы нашей стране очень хочется выйти из эпидемии. Но скорость преодоления последствий зависит в частности от каждого россиянина, соблюдает ли он принятые меры.