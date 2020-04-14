Карантин: что предпринять, если появилось непреодолимое желание развестись

Во всех странах, где введен карантин из-за пандемии коронавируса, появилось множество семейных пар, желающих как можно быстрее развестись. Даже люди, прожившие много лет вместе, не выдерживают жизнь вдвоем 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Хотя этого можно было бы избежать, если изначально правильно распланировать совместное времяпровождение в изоляции.

Что делать, если во время карантина появилось желание развестись?

Запереться в отдельной комнате и обдумать ситуацию. Стоит вспомнить о причинах, вызвавших желание расстаться с любимым человеком. Может оказаться, что на самом деле причины не такие уж и веские, а о разрыве отношений не стоит и задумываться. Рассказать о проблеме самому близкому человеку – матери, лучшему другу. Человек, не имеющий собственной выгоды, умеющий трезво оценить ситуацию, сможет что-то посоветовать. Обговорить проблему с партнером в спокойной обстановке. Такие вещи нельзя обсуждать в гневе, а также во время, когда избранник раздражен. Вдвоем можно найти выход из сложившейся ситуации и не допустить распада брака, но для этого нужно желание. Если решение еще не принято окончательно, но стремление развестись во время пандемии коронавируса уже появилось, стоит отстраниться от избранника. Нужно контактировать с ним как можно реже, занимаясь своими делами, к примеру, любимым хобби – вязанием, шитьем, чтением, макраме. Однако партнеру придется сказать о желании побыть наедине с собой некоторое время. Подумать о своем будущем без любимого человека. Действительно ли лучше будет, если его не будет рядом? Представить свое существование без него, выстроить планы. Вполне возможно, что без партнера просто невозможно представить свою жизнь в будущем, тогда о разводе придется забыть. Если вторая половинка тоже настроена на разрыв отношений, то лучше дождаться окончания карантина, ведь изоляция не может длиться вечно, рано или поздно люди научатся бороться с коронавирусом. Тогда можно решать, что делать дальше. Все равно в то время, когда на улицу выходить без особой надобности нельзя, подать заявление на развод проблематично. А через несколько недель совместная жизнь вполне может наладиться.

Выяснения отношений в период пандемии коронавируса только усугубят проблему, вызовут приступы гнева у избранника, поэтому все это желательно отложить хотя бы на время.