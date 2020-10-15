Касающиеся «самоизоляции» понятия теперь будут закреплены в законодательстве РФ

Официально подтверждено внесение таких понятий, как «самоизоляция», «социальная дистанция», «режим самосохранения» и «режим ограничительных мер» в законодательство РФ.

Этой новостью в своем интервью ТАСС поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она уверена, что действие полностью оправдано и считает определение порядка ограничительных мер важным решением, способствующим эффективной борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По словам политика действенными мерами станут дополнения в законодательстве и законодательное определение вводимых ограничительных мер в плане исключения разного рода «отсебятины».

Спикер завила о начале работ профильных комитетов верхней палаты над юридическими определениями новых мер и ограничений в повседневной жизни российских граждан и рамками их возможного использования

Также Матвиенко поддержала проведение процедуры вакцинации от коронавируса, но отдельно отметила, что согласие должно быть получено в добровольной форме.

Спикер Совета Федерации сделала акцент на том, что каждый из нас должен обдумать все риски и принять самостоятельное решение. Сама Матвиенко пока не сделала прививку, но собирается заняться этим в самое ближайшее время.