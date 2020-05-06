Китайские ученые определили безопасную дистанцию близости к зараженному коронавирусом человеку

Китайские специалисты определили дистанцию, на которую коронавирус не может распространяться. Исследование выполняли медики из военной академии наук. В процессе анализов они проверяли образцы поверхностей и состав воздуха в общем помещении и терапевтическом отделении больницы Huoshenshа. Данное медучреждение располагается в Ухане (в нем проходили лечение люди с COVID-19).

Специалисты анализировали аэрозольную передачу инфекции, в ходе которой частицы коронавируса остаются в воздухе некоторое время. Оказалось, что максимальная дистанция распространения вируса при покидании источника инфекции составляет 4 м. Ученые в связи с этим заявили о недостаточности расстояния социального дистанцирования, принятого в качестве нормы (около 1,5-2 м). Данный показатель следует увеличить.

Медики также отметили, что достаточных подтверждений возможности заражения коронавирусом посредством аэрозольных частиц, остающихся в воздухе, нет. Специалисты изучают данный вопрос, но уже сейчас при наличии источника потенциальной опасности следует быть максимально осторожными.