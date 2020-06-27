Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Когда курорты Турции будут открыты для россиян?


 Владимир Корниецкий0
Курорты Турции
Фото: tv.ua

Турецкие курорты готовы принимать отдыхающих, прибывающих из России, начиная с первого июля текущего года. Об этом поведал портал «Рамблер», ссылаясь на Ю. Барзыкина — заместителя главы Российского союза туриндустрии.

При этом отмечается, что границы между Россией и Турцией будут открыты лишь при наступлении равенства коэффициента зараженности территорий страны вылета туристов и принимающей стороны.

Чиновником было заявлено о доверительном отношении властных структур Турции к российской статистике и о надежде на то, что и статистика этой страны будет отображать реальную информацию о пандемии COVID-19.

Кроме того, он считает, что в страны евросоюза россияне смогут полететь на самолете не раннее сентября этого года, если этому не помешает возможная вторая волна пандемии.

Читайте также:  Эксперты рассказали где опасно хранить пенсионные сбережения

Известно, что международные авиарейсы были отменены в России 27 марта текущего года, а 30 марта были закрыты ее речные и сухопутные границы. Введенные ограничения будут отменены лишь после исчезновения риска возобновления поступления коронавируса в Россию из-за рубежа.

Связи поста: > > >

 

Похожие записи:

  1. Какой будет жизнь россиян после карантина: эксперты предрекают повышение цен на товары и услуги
  2. Ухудшение погоды. В Москве 29 мая ожидаются рекордные осадки
  3. При каком условии в России будут смягчены ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса
  4. Москвичам бесплатно продезинфицируют квартиры и подъезды, но не всем
  5. Ученые выяснили что недостаток кальция в организме вызывает ожирение тела
  6. В России начали бесплатно раздавать землю
  7. В ПФР сообщили о новой схеме мошенничества с «перерасчётом пенсий»
  8. В Госдуме предложили выплаты за отказ от места в детсаду 
  9. Правительству РФ поступило предложение разрешить охранникам выходить на пенсию раньше
  10. Как минимизировать риски для здоровья от пользования смартфоном

Дзен

Читайте также:

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments