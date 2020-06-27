Когда курорты Турции будут открыты для россиян?

Турецкие курорты готовы принимать отдыхающих, прибывающих из России, начиная с первого июля текущего года. Об этом поведал портал «Рамблер», ссылаясь на Ю. Барзыкина — заместителя главы Российского союза туриндустрии.

При этом отмечается, что границы между Россией и Турцией будут открыты лишь при наступлении равенства коэффициента зараженности территорий страны вылета туристов и принимающей стороны.

Чиновником было заявлено о доверительном отношении властных структур Турции к российской статистике и о надежде на то, что и статистика этой страны будет отображать реальную информацию о пандемии COVID-19.

Кроме того, он считает, что в страны евросоюза россияне смогут полететь на самолете не раннее сентября этого года, если этому не помешает возможная вторая волна пандемии.

Известно, что международные авиарейсы были отменены в России 27 марта текущего года, а 30 марта были закрыты ее речные и сухопутные границы. Введенные ограничения будут отменены лишь после исчезновения риска возобновления поступления коронавируса в Россию из-за рубежа.