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Кому повысят а кому понизят зарплату после карантина


 Pavel Markovich0
Зарплата
Фото: http://saltday.ru/assets/images/news/2019/09/20/21/1522390719_1.jpeg

Людмила Ивановна Швец – доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» академии им. Плеханова – затронула тему изменения заработной платы после прекращения карантина. Как повлияет отмена самоизоляции на размер трудовой оплаты: кому стоит ждать его увеличения?

Сфера трудоустройства и система «работник – работодатель» в процессе жестких условий пандемии претерпела достаточно стойкие и необратимые изменения – сообщает «Прайм».

Сегодня резко возросла потребность на услуги фармацевтических и курьерских служб, в сфере продаж и интерактивных сервисов, включая развлекательные услуги и онлайн – обучение. Однако на фоне прекращения пандемии потребность в этих услугах резко упадет, что не самым положительным образом скажется на заработной плате.

Для медицинских работников, энергетиков, монопольных компаний и программистов текущие события прогнозируют уверенный рост заработной платы на фоне повышения спроса после прекращения пандемии.

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В сельском хозяйстве прогнозируется лишь незначительное увеличение зарплат, а что касается индустрии отдыха и развлечений – им еще долго придется оправляться от последствий COVID-19.

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