Кому повысят а кому понизят зарплату после карантина

Людмила Ивановна Швец – доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» академии им. Плеханова – затронула тему изменения заработной платы после прекращения карантина. Как повлияет отмена самоизоляции на размер трудовой оплаты: кому стоит ждать его увеличения?

Сфера трудоустройства и система «работник – работодатель» в процессе жестких условий пандемии претерпела достаточно стойкие и необратимые изменения – сообщает «Прайм».

Сегодня резко возросла потребность на услуги фармацевтических и курьерских служб, в сфере продаж и интерактивных сервисов, включая развлекательные услуги и онлайн – обучение. Однако на фоне прекращения пандемии потребность в этих услугах резко упадет, что не самым положительным образом скажется на заработной плате.

Для медицинских работников, энергетиков, монопольных компаний и программистов текущие события прогнозируют уверенный рост заработной платы на фоне повышения спроса после прекращения пандемии.

В сельском хозяйстве прогнозируется лишь незначительное увеличение зарплат, а что касается индустрии отдыха и развлечений – им еще долго придется оправляться от последствий COVID-19.