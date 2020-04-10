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Коронавирус может изменить наши социальные привычки на очень долгое время


 Pavel Markovich0Связи поста: > >

Всемирная пандемия COVID-19 уже заставила многих задуматься, останется ли наша повседневная жизнь такой же, как только мы справимся с этой угрозой. Конечно, пока рано давать адекватный ответ, поскольку никто не знает, как долго продлится кризис. Однако некоторые эксперты начали высказывать свое профессиональное мнение по этой теме.

Жизнь после коронавируса
Фото: olaargentina.com

Памела Парески, автор и преподаватель общественных наук в Чикагском университете, считает, что наша жизнь не будет такой же долгое время после последнего положительного случая COVID-19 в мире.

Памела Парески предвидит будущее, где рукопожатие — это жест прошлого. Причина — ассоциации с коронавирусом, о которых трудно забыть. По ее словам, многие люди останутся в глубине души в страхе, независимо от того, сколько времени пройдет после исчезновения коронавируса. Ситуация может также повлиять на другие проявления чувств между людьми, такие как объятия. Воспоминания о коронавирусе заставят многих людей продолжать соблюдать социальную дистанцию, даже когда угроза исчезнет.

Люди также долгое время будут уделять внимание личной гигиене и будут мыть руки дольше. Многие будут продолжать использовать дезинфицирующие средства в повседневной жизни, даже когда исчезнет прямая угроза вируса. Текущие изменения в наших привычках будут продолжать волновать наши умы после конца 2020 года.

В любом случае, наша склонность обниматься, пожимать руки и находиться рядом с другими людьми будет намного ниже, чем обычно. Проявление этой тенденции может быть еще более ощутимым, поскольку кризис с COVID-19 продолжается. Время покажет, будет ли мнение специалистов в области социальных наук реально отражаться в жизни миллионов людей после окончания пандемии.

Автор статьи: Pavel Markovich
Главный редактор.
Опубликованно статей: 1322
 

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