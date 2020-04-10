Коронавирус может изменить наши социальные привычки на очень долгое время

Всемирная пандемия COVID-19 уже заставила многих задуматься, останется ли наша повседневная жизнь такой же, как только мы справимся с этой угрозой. Конечно, пока рано давать адекватный ответ, поскольку никто не знает, как долго продлится кризис. Однако некоторые эксперты начали высказывать свое профессиональное мнение по этой теме.

Памела Парески, автор и преподаватель общественных наук в Чикагском университете, считает, что наша жизнь не будет такой же долгое время после последнего положительного случая COVID-19 в мире.

Памела Парески предвидит будущее, где рукопожатие — это жест прошлого. Причина — ассоциации с коронавирусом, о которых трудно забыть. По ее словам, многие люди останутся в глубине души в страхе, независимо от того, сколько времени пройдет после исчезновения коронавируса. Ситуация может также повлиять на другие проявления чувств между людьми, такие как объятия. Воспоминания о коронавирусе заставят многих людей продолжать соблюдать социальную дистанцию, даже когда угроза исчезнет.

Люди также долгое время будут уделять внимание личной гигиене и будут мыть руки дольше. Многие будут продолжать использовать дезинфицирующие средства в повседневной жизни, даже когда исчезнет прямая угроза вируса. Текущие изменения в наших привычках будут продолжать волновать наши умы после конца 2020 года.

В любом случае, наша склонность обниматься, пожимать руки и находиться рядом с другими людьми будет намного ниже, чем обычно. Проявление этой тенденции может быть еще более ощутимым, поскольку кризис с COVID-19 продолжается. Время покажет, будет ли мнение специалистов в области социальных наук реально отражаться в жизни миллионов людей после окончания пандемии.