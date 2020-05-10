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Коронавирус может спровоцировать развитие шизофрении


 Pavel Markovich0
Коронавирус
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Американские медики сделали необычное заключение, касающееся осложнений, вызванных коронавирусом. Оказалось, что инфекция может спровоцировать развитие серьезных психических расстройств, включая шизофрению.

Ученые обнаружили, что в отдельных случаях при инфицировании COVID-19 в мозге начинаются необратимые процессы. При этом к группе риска относятся дети, которые родились у матерей, переболевших коронавирусом. Они особенно подвержены последующему развитию шизофрении.

В калифорнийском университете полагают, что COVID-19 может вызвать шизофрению и другие психические отклонения в случаях, когда заражение происходит внутриутробным способом в раннем возрасте. Однако осложнения могут и не появиться. Окончательно влияние коронавируса на мозговую деятельность и поведения человека прояснится спустя некоторое время.

Российские специалисты прокомментировали заявление коллег. Так, представители политехнического университета подтвердили возможность возникновения психических осложнений при инфицировании коронавирусом у детей. Негативные последствия могут объясняться кратковременным и резким увеличением выработки кинуреновой кислоты. Особенно опасная ситуация возникает, когда инфицирование происходит в первом триместре.

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Следует отметить, что при тяжелых инфекциях у пациентов нередко наблюдаются иллюзии и искажение восприятия. Коронавирус не является исключением.

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