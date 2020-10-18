Локдаун в российских школах не планируется

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о том, что локдауна в школах не будет и дети продолжат обучение. Сегодня только около ста школ во всей стране закрыто на карантин, а это составляет всего 0,31% всех средних учебных заведений. Таким образом, прикладываются усилия для сохранения образовательного процесса в его стандартном виде.

Однако также было отмечено, что предпринимаемые меры могут быть разные, так как они зависят от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. Каждый отдельный случай в школе рассматривается властями и эпидемиологами индивидуально, чтобы можно было принять максимально верное решение. По словам Кравцова ситуация полностью контролируемая, поэтому с закрытием большего количества школ на карантин в данный момент не спешат.

Также ранее в новостях сообщалось, что немецкими учеными был проведен целый ряд исследований, результаты которых говорят о том, что учителя и школьники проходящие обучение гораздо реже подвергаются заражению коронавирусом, нежели многие другие категории граждан.