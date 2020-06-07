Малышева заявила о «тайных» носителях коронавируса

Известная телеведущая и по совместительству врач Елена Малышева заявила, что не менее половины заражённых коронавирусом не знают что они заражены по причине отсутствия симптомов. Как она уверяет такие люди есть по всему миру.

Так она ответила на вопрос одного из своих подписчиков в Instagram. А под ответным комментарием другого отметила то что ношение медицинских масок нужно для предотвращения возможности заразить других бессимптомным больными. Телеведущая заявила, что если человек без маски то он опасен для остальных, ведь он может быть болен и заразить остальных, и именно по этой причине нас просят носить маски.

Новостным порталом NEWS.ru сообщалось что возможность заражения через поверхности предметов отсутствует полностью, это доказано учёными и является достоверным фактом. Елена Малышева также отметила после этой новости что она является правдивой, и за всё время эпидемии нет ни одного заражённого таким путём. Как заявила теледоктор основным путём заражения остаётся личный контакт с больным.