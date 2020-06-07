Расскажите друзьям и коллегам в социальных сетях!


Малышева заявила о «тайных» носителях коронавируса


 Владимир Корниецкий0
Малышева
Фото: https://cdn.iz.ru/sites/default/files/styles/900×506/public/news-2020-06/BED_5949.JPG.jpg?itok=Sb5TkK_L

Известная телеведущая и по совместительству врач Елена Малышева заявила, что не менее половины заражённых коронавирусом не знают что они заражены по причине отсутствия симптомов. Как она уверяет такие люди есть по всему миру.

Так она ответила на вопрос одного из своих подписчиков в Instagram. А под ответным комментарием другого отметила то что ношение медицинских масок нужно для предотвращения возможности заразить других бессимптомным больными. Телеведущая заявила, что если человек без маски то он опасен для остальных, ведь он может быть болен и заразить остальных, и именно по этой причине нас просят носить маски.

Новостным порталом NEWS.ru сообщалось что возможность заражения через поверхности предметов отсутствует полностью, это доказано учёными и является достоверным фактом. Елена Малышева также отметила после этой новости что она является правдивой, и за всё время эпидемии нет ни одного заражённого таким путём. Как заявила теледоктор основным путём заражения остаётся личный контакт с больным.

Связи поста: > > >

 

Похожие записи:

  1. Почему россияне не придерживаются режима самоизоляции?
  2. Как встать на биржу труда онлайн и получать пособие по безработице 2020?
  3. Роспотребнадзор не исключает продления ограничений до июня
  4. Эксперт рассказала, как правильно общаться с коллекторами
  5. В России подписан новый закон о продаже алкоголя
  6. Уточнены правила защитных мер священнослужителей при контакте с заболевшими
  7. В РФ выросло число преступлений, совершенных работниками банков
  8. Топ-7 причин отказаться от жевательной резинки
  9. Эксперты прогнозируют возможность продления карантина в России до июля
  10. Совершится ли объединение двух российских областей?
Дзен

Читайте также:

0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments