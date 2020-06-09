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Матерей-героинь предложили отпускать досрочно на пенсию


 Владимир Корниецкий0
Мать-героиня
Фото: https://img.tsargrad.tv/cache/4/1/20200410_gaf_ru04_028.jpg/w1056h594fill.jpg

Как заявила Елена Строкова, депутат Госдумы, женщины со званием «Мать-героиня» следует отправлять на социальную пенсию раньше, а не ждать требуемого срока. Демографическая ситуация в стране сложная, поэтому таких матерей надо поощрять.

На сегодняшний момент такой статус можно приобрети, родив десять и более детей, но в страховой стаж будет зачислено не более шести лет, объяснила Строкова.

«Для нашего государства будет верным направлением засчитывать в страховой стаж таким гражданкам время, отданное на воспитание всех детей. При таких условиях мать-героиня получит страховой стаж от 15 лет и даже больше», — цитирует парламентария РИА Новости.

Как говорит депутат, к ней с такой просьбой обратилась женщина, воспитавшая 13 детей. По действующему законодательству РФ ей назначат пенсию, из — за отсутствия страхового стажа, только в 65 лет.

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NEWS.ru сообщали ранее, что в электронной базе Госдумы опубликован документ об индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам. Однако на поправки правительство реагирует отрицательно, аргументируя отсутствием бюджета и достаточных обоснований для таких законопроектов.

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