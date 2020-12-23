Материнский капитал возрос. Обновлённые сроки выплаты и права родителей

Материнский, или как его принято называть «семейный» капитал – мера поддержки института гражданского общества в Российской Федерации, выраженная в денежных выплатах с целью стимулировании ячейки общества, в которых рождены дети. Основания возникновения права, порядок получения денежного пособия на детей регламентируется федеральным законодательством. В данном нормативно – правовом акте указаны цели и основные задачи поддержки общества, при рождении (усыновлении) детей.

Размер пособия

В Российской Федерации денежное стимулирование стали выплачивать семьям с 2007 года. На тот момент, сумма пособия поступала на счёт при появлении на свет (усыновлении) второго ребенка в семье, государство в лице Пенсионного фонда России выплачивала 250 000 рублей. С каждым годом данная цифра индексировалась с учётом инфляции. На 2019 год, до внесения изменений, размер стимулирующего капитала составлял 453 026 тысячи рублей. Порядок начисления выплат регламентируется федеральными и региональными нормативно правовыми актами.

С начала 2020 года в законодательство внесены инициативы, направленные на улучшение жилищно – бытовых условий семей, которые получили одобрения. В настоящее время возникает право получить денежное пособие не за второго ребенка, как это было ранее, а уже за первенца. С 1.01.2020 года молодые семьи, в которых родился первенец имеют права на получение денежной стимуляции. Данное пособие составляет 466 тысяч 617 рублей, а семьи, в которых появился на свет второй, третий и последующие ребенок, получат стимулирование в денежном эквиваленте в размере 616 617 тысяч рублей.

Сроки выплаты

В новом законодательстве сокращены сроки принятия решения по заявлениям о получении права на материнский капитал, теперь Пенсионный фонд России обязан принять соответствующее решение по заявлению на получение пособия не позднее 5 суток, до внесения изменений срок рассмотрения составлял 15 дней. В данной норме права есть оговорка, что в случае, если государственному органу необходимо предоставить дополнительные документы или сведения, то срок принятия решения по заявлению может быть продлён до 15 дней, до вступления изменений в законную силу заявление могли рассматривать до 30 дней.

Заявление о необходимости в распоряжении семейным капиталом уполномоченные государственные органы обязан рассмотреть не в течение месяца, а всего лишь 10 дней.

Для упрощения операций, связанных с получением и распоряжением материнского капитала, все заявление можно подать через портал «Госуслуг» в сети Интернет в режиме онлайн с приложением необходимых документов. Ответ на электронное заявление будет направлен в личный кабинет портала «Госуслуги»

Обновленные права родителей — одиночек

Согласно законодательству РФ, право на получение денежного пособия с 1.01.2020 года в полном объеме наделены отцы, которые приняли решения об усыновление одного или более ребенка. Данная процедура предусмотрена только в том случае, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, датированное после 1.01.2020 года. Размер и порядок выплаты семейного капитала у данной категории граждан регулируется на общих основаниях.

В законе чётко урегулированы положения, в которых указано, на что семья имеет право потратить стимулирующее пособие на детей. Изменений в данный перечень не вносилось, материнский капитал разрешено потратить исключительно для улучшения жилищных условий. Семейный капитал являются одноразовой денежной выплатой от государства семьям, соответствующей категории.

Заключение:

Материнский капитал – это необходимая мера поддержки государства в целях стимуляции гражданского общества и сохранения института семьи в Российской Федерации. Правительство РФ за последние два года активно принимают ряд законодательных инициатив, направленных на предотвращение распада института семьи как часть общества. Семейный капитал – хорошая поддержка для молодых семей.

В России за последние два года отмечен рост зарегистрированных браков по отношению к прошлым годам, а также зафиксировано увеличение появления в семьях двух и более детей, что неразрывно связано с мерами поддержки государства.