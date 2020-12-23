Главная » Новости » Общество

Материнский капитал возрос. Обновлённые сроки выплаты и права родителей

Быстрая навигация по статье "Содержание"
  1. Размер пособия
  2. Сроки выплаты
  3. Обновленные права родителей — одиночек
  4. Заключение:

Материнский капитал

Материнский, или как его принято называть «семейный» капитал – мера поддержки института гражданского общества в Российской Федерации, выраженная в денежных выплатах с целью стимулировании ячейки общества, в которых рождены дети. Основания возникновения права, порядок получения денежного пособия на детей регламентируется федеральным законодательством. В данном нормативно – правовом акте указаны цели и основные задачи поддержки общества, при рождении (усыновлении) детей.

Размер пособия

В Российской Федерации денежное стимулирование стали выплачивать семьям с 2007 года. На тот момент, сумма пособия поступала на счёт при появлении на свет (усыновлении) второго ребенка в семье, государство в лице Пенсионного фонда России выплачивала 250 000 рублей. С каждым годом данная цифра индексировалась с учётом инфляции. На 2019 год, до внесения изменений, размер стимулирующего капитала составлял 453 026 тысячи рублей. Порядок начисления выплат регламентируется федеральными и региональными нормативно правовыми актами.

С начала 2020 года в законодательство внесены инициативы, направленные на улучшение жилищно – бытовых условий семей, которые получили одобрения. В настоящее время возникает право получить денежное пособие не за второго ребенка, как это было ранее, а уже за первенца. С 1.01.2020 года молодые семьи, в которых родился первенец имеют права на получение денежной стимуляции. Данное пособие составляет 466 тысяч 617 рублей, а семьи, в которых появился на свет второй, третий и последующие ребенок, получат стимулирование в денежном эквиваленте в размере 616 617 тысяч рублей.

Сроки выплаты

В новом законодательстве сокращены сроки принятия решения по заявлениям о получении права на материнский капитал, теперь Пенсионный фонд России обязан принять соответствующее решение по заявлению на получение пособия не позднее 5 суток, до внесения изменений срок рассмотрения составлял 15 дней. В данной норме права есть оговорка, что в случае, если государственному органу необходимо предоставить дополнительные документы или сведения, то срок принятия решения по заявлению может быть продлён до 15 дней, до вступления изменений в законную силу заявление могли рассматривать до 30 дней.

Заявление о необходимости в распоряжении семейным капиталом уполномоченные государственные органы обязан рассмотреть не в течение месяца, а всего лишь 10 дней.

Для упрощения операций, связанных с получением и распоряжением материнского капитала, все заявление можно подать через портал «Госуслуг» в сети Интернет в режиме онлайн с приложением необходимых документов. Ответ на электронное заявление будет направлен в личный кабинет портала «Госуслуги»

Обновленные права родителей — одиночек

Согласно законодательству РФ, право на получение денежного пособия с 1.01.2020 года в полном объеме наделены отцы, которые приняли решения об усыновление одного или более ребенка. Данная процедура предусмотрена только в том случае, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, датированное после 1.01.2020 года. Размер и порядок выплаты семейного капитала у данной категории граждан регулируется на общих основаниях.

В законе чётко урегулированы положения, в которых указано, на что семья имеет право потратить стимулирующее пособие на детей. Изменений в данный перечень не вносилось, материнский капитал разрешено потратить исключительно для улучшения жилищных условий. Семейный капитал являются одноразовой денежной выплатой от государства семьям, соответствующей категории.

Заключение:

Материнский капитал – это необходимая мера поддержки государства в целях стимуляции гражданского общества и сохранения института семьи в Российской Федерации. Правительство РФ за последние два года активно принимают ряд законодательных инициатив, направленных на предотвращение распада института семьи как часть общества. Семейный капитал – хорошая поддержка для молодых семей.

В России за последние два года отмечен рост зарегистрированных браков по отношению к прошлым годам, а также зафиксировано увеличение появления в семьях двух и более детей, что неразрывно связано с мерами поддержки государства.

Выплата Материнский капитал
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News

Вам также может быть интересно
Общество 0
Эксперт рассказал, во сколько россиянам обойдутся новогодние каникулы
По словам руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, порядка 20 тысяч
Общество 0
Молодежь не уступает места в транспорте пожилым людям: почему так происходит
В обществе принято уступать места в транспорте пожилым людям. Этой категории населения уже тяжело
Общество 0
Популярность какого жилья будет падать в 2021 году?
Эксперты в сфере недвижимости назвали типы квартиры, популярность которых в следующем году будет снижаться.
Общество 0
Стало известно, какие продукты подорожают 1 января в российских магазинах
По мнению экспертов, в связи с тем, что во многих российских субъектах заметно поднялись
Общество 0
Какая категория пенсионеров может рассчитывать на повышение пенсии с 1 января 2021 года
Далеко не всех российских пенсионеров ждет повышение пенсии с наступлением нового 2021 года, а
Общество 0
Россиян в скором времени ожидает упрощенное оформление больничных
Минтруд анонсировал новость об упрощенном оформлении больничного листа. По сообщениям «Российской газеты» сейчас проект
Общество 0
Экспертное мнение: в скором времени подорожает хлеб, фрукты, овощи и макаронные изделия
Эксперты предрекают рост цен на продукты после указания российского президента. По заявлению председателя правления
Общество 1
Глава Федерации мигрантов пояснил, почему россияне ленивее мигрантов
По мнению главы Федерации мигрантов Вадима Коженова, высказанного им в эфире радиостанции «Говорит Москва»,
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.