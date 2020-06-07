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Метеоролог спрогнозировал в России «капризное» лето


 Владимир Корниецкий0
Лето
Фото: http://www.marimedia.ru/media/news/99408/a34fd1c86afcb39e7c7a4668d5e1e8a6.jpg

Глава Гидрометцентра Вильфанд Р. М. озвучил прогноз погоды на лето нынешнего года. В интервью URA.RU он сказал, что на всей территории Российской Федерации погода ожидается переменчивая и капризная: на смену жаре будет приходить холодная и дождливая погода. Произойдет это потому, что воздушные массы этим летом будут перемещаться не с запада на восток, а с севера на юг и с юга на север. Особенно заметно это будет на Урале, но и вся страна будет под воздействием необычного движения воздушных масс. Именно из-за этого изменения в погоде будут радикальные.

Также Роман Вильфанд сказал, что такое движение воздушных масс объясняется сменой климата и что аналогичный процесс происходит сейчас во всем мире. Ожидается увеличение количества дождей, ливней, гроз и ураганов. Метеоролог предположил, что все это может очень положительно отразиться на урожае в России.

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Недавно NEWS.ru писал, что синоптики дали прогноз, что в Западной Сибири лето 2020 года будет аномально жарким. Вероятность прогноза составляет 60%.

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