Мифы о том, что коронавирус создан искусственным путем

Хронология событий. В середине марта 2020 года Китаю удалось остановить массовое распространение вируса. Остальные страны еще только начинают свое противостояние с паразитом. Несколько месяцев в интернете появляются новые любопытные факты о вирусе. Раз за разом менялась информация о необходимости ношения медицинской маски. Опровергалась опасность вируса. Многие мессенджеры и вовсе были заполнены информацией о гораздо большем количестве заболевших граждан. И это несмотря на недавно вышедший закон о фейковых новостях. Однако в России многие распространители ложных данных уже получили свои административные наказания.

Самым серьезным мифом оказалось обвинение в создании Covid-19 искусственным путем. При этом виновник постоянно менялся. Сначала общественное порицание коснулось США. Вскоре после этого, появилась новая информация о проведении опытов в китайской лаборатории. Предполагалось, что исследования вышли из-под контроля и привели к передаче коронавируса.

Сам Китай обвинил в появлении в Ухане опасного паразита военных из США. Информация не была подтверждена, так как была доказана естественная природа заболевания. Ученый Кристиан Андресен заявил, что доступные данные о геноме коронавируса позволяют утверждать о его возникновении в естественных условиях.

В ходе анализа общей структуры всех известных ранее коронавирусов, были выявлены особенности нового патогена. Оказалось, что Covid-19 по своей природе больше похож на существующие вирусы панголинов и летучих мышей.

Исследование геномной последовательности привели научную группу к двум потенциально возможным сценариям возникновения Covid-19. В первом случае, вирус определенное время передавался от одного животного к другому. Впоследствии попал в организм человека. История уже имеет случаи заражений людей от верблюдов. Такие прецеденты были зарегистрированы еще до 2020 года. Во втором случае, новый коронавирус передался от животного к человеку и в процессе передачи между людьми стал мутировать.

Многие ученые подтверждают, что выявить истинную причину достаточно непросто. Однако при этом, версии профессоров и медиков со всего мира являются наиболее авторитетными. Кроме того, они имеют доказательную базу, в отличие от случайной информации в интернете.

Призываем вас оставаться благоразумными и не распространять ложные сведения.

