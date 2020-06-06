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Микробиолог рассказал о причинах распространения коронавируса в России


 Владимир Корниецкий0
Микробиолог
Фото: https://www.elnacional.cat/uploads/s1/10/43/24/04/europapress-2719514-march-15-2020-gaza-city-palestinian-territories-palestinian-laboratory.jpeg

Виктор Зуев, эксперт и руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, рассказал об основных причинах, которые оказали влияние, на такие высокие темпы распространения заражаемости коронавирусной инфекции гражданами Российской Федерации.

Как заметил Зуев, основным фактором стал добровольный отказ многих россиян отменять запланированный на февраль и март отдых заграницей. Хотя на тот момент уже количество заражённых COVID-19 в Европе и Азии превысило допустимые нормы.

Коронавирус был привезен туристами на родину из-за рубежа, так как до этого вируса в стране не было, отметил эксперт.

Дальше инфекция распространялась из — за халатного отношения жителей российских городов к режиму самоизоляции. Многие решили не отменять традиции майских праздников и выезжали жарить шашлыки на природу.

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На данный момент эпидемиологическая обстановка в России по COVID-19 вышла на плато. Однако к этому медицина пришла «не очень быстро», высказался специалист телеканалу «360» в своём интервью.

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