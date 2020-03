Минэнерго оценило возможный рост счетов за электроэнергию на 15-20%

Перевод граждан на удаленную работу и самоизоляцию в рамках борьбы с пандемией приведет к некоторым побочным последствиям для экономики страны в целом и граждан в частности. В частности, возможен рост потребления электроэнергии частными потребителями и соответственно, счетов за электроэнергию. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

В интервью ТК «Россия 24» он заявил, что это коснется в основном потребителей, которые не склонны к энергосбережению. По словам чиновника, они не ожидают взрывного роста потребления электроэнергии. В министерстве планируют максимальное увеличение потребления на 15-20%. С точки зрения министерства, рост потребления электроэнергии со стороны частных потребителей не приведет к возрастанию нагрузок на энергосистемы. Ведь параллельно планируется уменьшение потребления со стороны бизнеса и государственных учреждений.

По словам Грабаря, сейчас не стоит вопрос об изменении тарифов. По словам чиновника, на днях правительство выпустило постановление, по которому компаниям, поставляющим энергоресурсы, запретили взимать штрафы и пени с потребителей, которые имеют просрочки по платежам за три месяца. Замминистра также отметил, что в результате перераспределения потребления электроэнергии между населением и промышленными предприятиями доходы энергоснабжающих предприятий снизятся.

Это следует из того, что стоимость электроэнергии для частных потребителей в разы меньше, чем у промышленных предприятий. Но по словам чиновника, для энергетиков такое снижение доходов не критично, электрокомпании с этим справятся.

