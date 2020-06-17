Минобороны заявляет о проведении клинических испытаний вакцины против COVID-19 в ближайшее время

В Минобороны сообщили, что совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, в рамках испытания будет проведено использование первой российской вакцины против коронавирусной инфекции.

ТАСС военного ведомства утверждает, что все клинические исследования согласованы с Минздравом России, с получением соответствующего разрешения на количественные и качественные параметры подборки испытуемых, в число которых войдут как военные, так и гражданские лица.

Безопасность и переносимость составляющих вакцины рассчитывают проверить в ближайшее время, по истечении двухнедельного карантина, на первой группе добровольцев — подчеркнули в Минобороны.

На днях вице-премьером Татьяной Голиковой были названы сроки регистрации российских противовирусных вакцин от COVID-19.

Отдельное внимание ВОЗ уделяет отказу граждан от прививок против коронавирусной инфекции в случае введения вакцины в свободный доступ и воспринимает как угрозу, направленную на здоровье общества и достигнутые успехи в борьбе с пандемией. Тем не менее, по мнению вирусологов, вакцинация от коронавируса «всех подряд» без необходимых показаний не имеет смысла. Информация предоставлена агентством «Рамблер».