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Минобрнауки запустило онлайн-сервис для поступления в вуз


 Владимир Корниецкий0
Онлайн-сервис
Фото: mk.tula.ru

Абитуриенты из всех регионов РФ могут подавать документы в более чем полсотни отечественных вузов. Сделать это можно с помощью разработанного специалистами Минобрнауки сервиса «Поступление в вуз онлайн».

Специальная программа поможет соискателям диплома о высшем образовании сформировать необходимый пакет документов и отправить их в избранное учебное заведение. Дожидаться результатов ЕГЭ нет необходимости (итоговые баллы после оглашения итогов будут автоматически отправлены в вузы).

Воспользоваться возможностями сервиса можно уже сегодня. Подача документов осуществляется дистанционно через сайт Госуслуг. Количество принимающих документы в режиме онлайн вузов по состоянию на утро субботы – 54.

Предложение актуально исключительно для абитуриентов, поступающих на очную форму обучения. Желающим обучаться по контракту нужно обращаться в университет через специальную форму на официальном сайте учебного заведения. Дистанционно поступать в российские вузы абитуриентам разрешили 18.06.2020.

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Подробно ознакомиться с функционалом сервиса можно в соответствующем разделе сайта Госуслуг.

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