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Минпромторг пояснил, куда подевались лекарства и когда их ожидать

Аптека

Настал так называемый острый период ОРВИ, гриппа, который тесным образом пересекается с бушующим коронавирусом. Каждый второй россиянин заявляет, что столкнулся с отсутствием противовирусных препаратов и антибиотиков в аптеках. Несмотря на все заверения властей, что российские фармацевтические компании нарастили объем производства более чем в 2 раза, текущее положение дел на прилавках отражает полную противоположность.

Более того, покупатели отмечают, что с каждой новой поставкой стоимость противовирусных и антибактериальных медикаментов растет. Попасть на прием к врачу – тоже серьезная проблема: многочасовые очереди, сдача анализов и тестов также отнимает массу времени и сил, а найти препараты согласно назначенному лечению становится просто нереально.

Куда подевались медикаменты: в стране создают «искусственный дефицит», производители не справляются с поставленными перед ними и задачами или есть иная причина?

Представители Минпромторга дали ответ на этот вопрос

Как выяснилось, временное отсутствие медикаментов в аптеках связано с перегрузкой дистрибьюторов. Спрос оказался слишком высок по сравнению с предложением и запасами аптечных пунктов. Также замедляет ввод лекарств в оборот новая система маркировки лекарств.

По данным Минпромторга, уже в ближайшее время аптеки смогут реализовывать весь спектр товаров в полноценном объеме и обычном режиме. Данная проблема решается. Власти также намерены контролировать уровень цен на медикаменты, чтобы избежать необоснованного роста, «наваривания» частных и иных сетей.

Дефицит Лекарство Россия
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