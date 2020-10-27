Минтруд: прожиточный минимум пенсионера будет увеличен

Минтруд обещает повысить федеральный прожиточный минимум (ПМ) пенсионера. Ожидается, что через 3 года, т.е. к 2023 году, он станет больше на 1 578 рублей. Разработана новая модель расчета показателя прожиточного минимума, поэтому все опасения по поводу того, что ПМ пенсионера останется без изменений, напрасны. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на авторитетный источник их Минтруда.

Ретроспективный расчет демонстрирует стабильный рост среднедушевого медианного дохода. Именно этот доход взят за основу расчета по новой системе. В цифрах это выглядит так: за отчетный период с 2013-2019 г.г. рост медианного дохода составил 38.5%. Поэтому «опасаться возможности неувеличения ПМ пенсионера по новой системе расчета не стоит, т.к. это не имеет под собой оснований».

В частности, в сообщении говорится: «При планировании бюджета Пенсионного фонда на 3 года вперед были заложены средства, которые будут направлены на увеличение прожиточного минимума пенсионеров. Например, показатель ПМ пенсионера в 2020 году фиксируется на уровне 9 240 руб., а в 2023 г. он будет равен 10 818 руб. Разница между этими цифрами (1578 руб.) и будет показателем роста».

В Министерстве также уточнили: субъекты федерации будут переходить на новую методику расчета в течение 5-ти лет.