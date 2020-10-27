Главная » Новости » Общество

Минтруд: прожиточный минимум пенсионера будет увеличен

Минтруд обещает повысить федеральный прожиточный минимум (ПМ) пенсионера. Ожидается, что через 3 года, т.е. к 2023 году, он станет больше на 1 578 рублей. Разработана новая модель расчета показателя прожиточного минимума, поэтому все опасения по поводу того, что ПМ пенсионера останется без изменений, напрасны. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на авторитетный источник их Минтруда.

Ретроспективный расчет демонстрирует стабильный рост среднедушевого медианного дохода. Именно этот доход взят за основу расчета по новой системе. В цифрах это выглядит так: за отчетный период с 2013-2019 г.г. рост медианного дохода составил 38.5%. Поэтому «опасаться возможности неувеличения ПМ пенсионера по новой системе расчета не стоит, т.к. это не имеет под собой оснований».

В частности, в сообщении говорится: «При планировании бюджета Пенсионного фонда на 3 года вперед были заложены средства, которые будут направлены на увеличение прожиточного минимума пенсионеров. Например, показатель ПМ пенсионера в 2020 году фиксируется на уровне 9 240 руб., а в 2023 г. он будет равен 10 818 руб. Разница между этими цифрами (1578 руб.) и будет показателем роста».

В Министерстве также уточнили: субъекты федерации будут переходить на новую методику расчета в течение 5-ти лет.

Выплата Минтруд Прожиточный минимум
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News

Вам также может быть интересно
Общество 0
Новогодний продуктовый набор подорожает на 40%
Продукты, предназначенные для встречи нового 2021 года, будут стоить на 40% дороже. Об этом
Общество 1
Как не потерять квартиру, сдавая ее в аренду?
Россияне, которые сдают свои квартиры в аренду, рискуют лишиться недвижимости. Произойти это может в
Общество 0
Зависят ли свойства яиц от цвета их скорлупы?
По мнению диетолога из Испании Айтора Санчеса цвет скорлупы никаким образом не влияет на
Общество 0
Почему показ документов на квартиру может быть опасным для россиян
Во время показа выставленной на продажу квартиры опасно демонстрировать документы на недвижимость и то
Общество 0
Из-за нехватки мигрантов в России начались проблемы с доставкой еды
По сообщению газеты «Коммерсантъ», в России на фоне резкого подъема заболеваемости коронавирусом и оттоком
Общество 0
Добавляйте эти продукты в чай, чтобы снизить давление
Согласно новому исследованию, люди, которые едят продукты с высоким содержанием флаванолов (например, черника, чай
Общество 0
Как отразится на кармане граждан переход на четырехдневную рабочую неделю
Свое мнение по поводу перехода на четырехдневную рабочую неделю высказал экономист Никита Масленников, глава
Трудовые мигранты
Общество 4
Граждане России в ближайшее время заменят трудовых мигрантов
Закрытие мигрантам въезда на территорию РФ из-за пандемии спровоцировало дефицит рабочих на многих российских
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.