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Минздрав: россияне смогут вернуться к обычной жизни после изобретения лекарства от коронавируса


 Pavel Markovich0
Минздрав
Фото: https://цифокс.рф/images/Moskva/1504696295.jpg

Как сообщает РИА «Новости», министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал условие, при котором российские граждане смогут вернуться к привычному образу жизни. По словам министра, возвращение к докарантинным условиям станет возможным только после изобретения лекарства или вакцины от коронавируса.

Михаил Мурашко подчеркнул, что министерство не прекращает работу в этом направлении и продолжает искать медицинскую технологию, благодаря которой удастся взять ситуацию под контроль.

Как известно, немногим ранее в Министерстве обороны отобрали 50 добровольцев, которые согласились испытать изобретенную вакцину от коронавирусной инфекции на себе. Это 5 женщин и 45 мужчин. Всех их обследовали и тестировали. В течение месяца никто из добровольцев не болел. Последнее условие обязательно, поскольку тот, кто уже перенес коронавирус, не может быть испытателем вакцины, уточнил директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

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Стоит напомнить, что 1 июня в России было зафиксировано 414 878 случаев заражения коронавирусом (85 регионов). Из ник летальных случаев 4855, выздоровели – 175 877 человек.

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