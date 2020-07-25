Главная » Новости » Общество

Минздрав сделал вывод о темпах распространения COVID-19 осенью

COVID-19
Фото: vnews.com.ua

Не стоит ожидать всплеска заболеваемости коронавирусом осенью. К такому выводу пришли специалисты в Министерстве Здравоохранения РФ.

«Рост числа заболевших коронавирусом осенью все равно будет, т.к. каждый год в осенний период наблюдается вспышка вирусных инфекций. Но такого подъема, который мы наблюдали весной этого года, не ожидается», — цитирует РИА Новости эксперта.

Ни на минуту не прекращается работа по созданию лекарства от коронавируса в России. Специалисты из 17 организаций занимаются разработкой вакцины от COVID-19. Уже создано свыше 26 ее видов. Научному центру «Вектор» было дано разрешение провести клинические испытания созданной вакцины на добровольцах. Уже назначена дата вакцинации, процедура пройдет 27 июля.

Ранее в «РГ» прошло сообщение, что в центре «Вектор» разработано три вакцины от коронавируса, которые проходят доклинические испытания. Одна из них предусматривает интерназального введение.

COVID-19 Минздрав Осенний период Россия
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News

Вам также может быть интересно
Кофе
Общество 0
Что можно пить по утрам вместо кофе?
Многие люди начинают свой день с чашки вкусного и ароматного кофе. Это помогает взбодриться,
Балкон
Общество 0
Экспертом названа опасность сушки белья на балконе
В своем интервью с радио Sputnik директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал,
Отдых
Общество 0
В Ростуризме сообщили, когда начнут платить за отдых в России
Глава агентства РФ по туризму З. Догузова проинформировала о сроках вступления всех регионов страны
Сон
Общество 0
Ортопед назвал эффективный способ улучшить сон
Константин Терновой, врач травматолог — ортопед делится советами для улучшения качества сна и лучшего
Патриотизм
Общество 0
Госдума приняла законопроект о воспитании патриотизма
С 01.09.2020 в действие вступит новый закон, проект который был принят в третьем и
Стресс
Общество 0
Невролог рассказала о простых способах борьбы со стрессом
Ольга Котова, действующий невролог и психиатр, поделилась простыми способами борьбы со стрессом. Специалист утверждает,
Выходной
Общество 0
Часть россиян получит дополнительный выходной
На сайте Госдумы была предоставлена информация о том, что жители России в возрасте свыше
Телефон
Общество 0
Почему не стоит отказываться от стационарного телефона?
Городской телефон дает возможность службам экстренного оповещения сообщать гражданам нужную информацию в случае ЧС.
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.