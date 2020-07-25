Минздрав сделал вывод о темпах распространения COVID-19 осенью

Не стоит ожидать всплеска заболеваемости коронавирусом осенью. К такому выводу пришли специалисты в Министерстве Здравоохранения РФ.

«Рост числа заболевших коронавирусом осенью все равно будет, т.к. каждый год в осенний период наблюдается вспышка вирусных инфекций. Но такого подъема, который мы наблюдали весной этого года, не ожидается», — цитирует РИА Новости эксперта.

Ни на минуту не прекращается работа по созданию лекарства от коронавируса в России. Специалисты из 17 организаций занимаются разработкой вакцины от COVID-19. Уже создано свыше 26 ее видов. Научному центру «Вектор» было дано разрешение провести клинические испытания созданной вакцины на добровольцах. Уже назначена дата вакцинации, процедура пройдет 27 июля.

Ранее в «РГ» прошло сообщение, что в центре «Вектор» разработано три вакцины от коронавируса, которые проходят доклинические испытания. Одна из них предусматривает интерназального введение.