Минздрав: в Москве формируется популяционный иммунитет к COVID-19

Мурашко Михаил, ныне министр по здравоохранению, сказал, что в столице быстрым темпом начинает формироваться иммунитет к коронавирусу у жителей.

«Заболевших все меньше, так как появляется иммунитет», — сказал Михаил в эфире телеканала «Россия 1».

Затронул Мурашко и тему других субъектов РФ. Он сказал, что статистика показывает разное положение в регионах.

«Уже появляются субъекты, где болезнь идет на убывание. Однако, все же заболевшие все появляются».

По поводу вакцинации министр явно дал понять, что принудительно она проводится не будет. А из-за ее высокой популярности на территории нашей страны, она разделится на несколько этапов.

Затронул в своей речи Михаил и тему реанимации. Он сообщил, что по статистике на данный момент в ней более 3 000 граждан России с пандемией.

Также он заявил, что соотношение бессимптомных, тяжелых и средней тяжести пациентов остается на одном и том же уровне.