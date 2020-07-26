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Минздрав: в Москве формируется популяционный иммунитет к COVID-19

Популяционный иммунитет
Фото: omut.ndv.ru

Мурашко Михаил, ныне министр по здравоохранению, сказал, что в столице быстрым темпом начинает формироваться иммунитет к коронавирусу у жителей.

«Заболевших все меньше, так как появляется иммунитет», — сказал Михаил в эфире телеканала «Россия 1».

Затронул Мурашко и тему других субъектов РФ. Он сказал, что статистика показывает разное положение в регионах.

«Уже появляются субъекты, где болезнь идет на убывание. Однако, все же заболевшие все появляются».

По поводу вакцинации министр явно дал понять, что принудительно она проводится не будет. А из-за ее высокой популярности на территории нашей страны, она разделится на несколько этапов.

Затронул в своей речи Михаил и тему реанимации. Он сообщил, что по статистике на данный момент в ней более 3 000 граждан России с пандемией.

Также он заявил, что соотношение бессимптомных, тяжелых и средней тяжести пациентов остается на одном и том же уровне.

COVID-19 Минздрав Мурашко Михаил Популяционный иммунитет
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