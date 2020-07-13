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Многодетным семьям предложили предоставлять нянь

Многодетные семьи
Фото: gazeta-rvs.ru

Депутат Иван Сухарёв в своём выступлении предложил поддержку многодетным семьям, в частности, услуги няни. Несмотря на то, что в РФ активно вводятся законы и реформы, помогающие многодетным семьям финансово, молодые мамы всё ещё испытывают трудности с воспитанием нескольких маленьких детей одновременно. Именно поэтому, Иван Сухарёв поднял вопрос о необходимости воспользоваться услугами няни родителям, у которых несколько детей младше 3-х лет.

Особое внимание, по его мнению, заслуживают родители, которые уже имеют одного ребёнка или нескольких детей и ждут близнецов. Для избежания трудностей, государство предлагает им механизмы помощи.

В классических семьях основная забота о финансовом благополучии ложится на плечи мужа и отца детей, который может проводить большую часть дня на работе и не иметь возможности помочь жене с воспитанием детей. На молодую маму же, помимо бытовых вопросов, таких как уборка дома и приготовление еды для всей семьи, возлагаются обязательства по уходу за маленькими детьми. И довольно часто многодетные мамы как физически, так и психологически не справляются.

Поэтому, Иван Сухарёв считает правильным введение дополнительных механизмов помощи многодетным родителям, например няню, которая до достижения ребёнком 3-х лет сможет помогать молодой маме.

Депутат Иван Сухарев Многодетные семьи Россия
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