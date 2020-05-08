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Многодетным семьям в России предлагают наддать огромную материальную помощь


 Pavel Markovich0
Материальная помощь
Фото: https://kpravda.ru/wp-content/uploads/2020/01/semya.jpg

Эпидемия короновируса и режим самоизоляции больше всего ударяют по многодетным семьям. Поэтому Минфин и Минтруд стараются оказать им помощь. Такие вопросы выносятся на заседания министерств.

Среди планируемых мер – выдача продуктовых наборов, бесплатное предоставление защитных масок, раздача электронных устройств для дистанционного обучения. Об этом через агентство «Интерфакс» рассказала вице-премьер министр Татьяна Голикова.

Также планируется оказать поддержку семьям, в которых родители потеряли работу из-за кризиса, или в которых доход на человека упал ниже уровня прожиточного минимума. Будут рассмотрены и проблемы тех, у кого оформлена инвалидность.

Министерства подадут свои предложения до 15 мая.

Власти страны продолжают оказывать поддержку всем, кто попал в тяжелую ситуацию. Пособие в 5 тыс. рублей на каждого ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, было назначено семьям, которые имеют или имели право на получение в этом периоде материнского капитала, и даже тем, кто уже использовал свой капитал. Оно будет выдаваться в 2020 году, с апреля по июнь (включительно).

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Выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет будут назначены, если доход на одного человека в семье не превышает величины прожиточного минимума. Их размер составит 50% прожиточного минимума для данного региона.

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