Главная » Новости » Общество

Могут ли мошенники, зная только номер банковской карты, украсть с нее деньги?

Снятие денег

Имеется общепризнанное мнение, что в повседневной деятельности практически исключены банковские операции с применением только лишь номера карты без введения таких данных, как CV-код и конечного срока ее действия.

В своем интервью агентству «Прайм» возглавляющий отдел по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» А. Сизов поделился информацие о том, что известный мошенникам номер карты дает им возможность попытаться угадать остальные данные с помощью социальной инженерии или методом подбора.

Социальная инженерия, как объяснил специалист, представляет собой такой метод воздействия на человека с помощью различных средств коммуникации, например, через e-mail, по телефону или очно, с целью разглашения конфиденциальной информации или совершения им требуемых злоумышленником действий.

Злоумышленник, используя данный метод, может побудить свою жертву к передаче каких-либо недостающих реквизитов или совершению операции по банковской карте собственноручно.

Банковская карточка Деньги Мошенники Мошенничество
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Вы можете нас читать также в:
YANDEX ZEN Google News

Вам также может быть интересно
Сергей Собянин
Общество 0
Сергей Собянин рассказал, когда начнется вакцинация от коронавирусной инфекции
Мэр столицы Сергей Собянин в интервью теле-каналу «Россия 1» заявил о том, что вакцинация
Коронавирус в Москве
Общество 1
На будущей неделе в Москве могут ввести новый пакет ограничений
Осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что на следующей неделе в Москве могут быть введены ограничения
Коллектор
Общество 0
Банки просроченные кредиты масово передают в коллекторские агенства
Объем «плохих» кредитов увеличился за год еще на 5%. Экономические эксперты прогнозируют, что в
Антимасочники
Общество 0
«Антимасочников» будут увольнять
Глобальная горно-металлургическая компания ЕВРАЗ, одна из самых крупных компаний в области горнодобывающей и металлургической
Зарплата
Общество 1
Во сколько раз должна возрасти зарплата, чтобы она удовлетворила россиян?
По исследованию HeadHunter среди всех профессий топ-менеджеры и представители рабочих специальностей хотят, чтобы их
Агрессия
Общество 0
А вы знали что, что агрессия влечет за собой новую агрессию
Исследователи из Калифорнийского технологического института изучали влияние агрессии на дальнейшее поведение. Эксперименты проводились на
Беззвучный режим
Общество 0
Случаи, когда мобильный телефон нужно переводить в беззвучный режим
Мобильный телефон необходимо переводить в режим «без звука», если того требуют предписания этикета, например
Парковка
Общество 0
В России хотят штрафовать за парковку на газонах
В России может появиться новый вид штрафа за проезд и парковку на газоне. За
Информационный ресурс: новости, ремонт, строительство!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.