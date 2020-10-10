Могут ли мошенники, зная только номер банковской карты, украсть с нее деньги?

Имеется общепризнанное мнение, что в повседневной деятельности практически исключены банковские операции с применением только лишь номера карты без введения таких данных, как CV-код и конечного срока ее действия.

В своем интервью агентству «Прайм» возглавляющий отдел по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» А. Сизов поделился информацие о том, что известный мошенникам номер карты дает им возможность попытаться угадать остальные данные с помощью социальной инженерии или методом подбора.

Социальная инженерия, как объяснил специалист, представляет собой такой метод воздействия на человека с помощью различных средств коммуникации, например, через e-mail, по телефону или очно, с целью разглашения конфиденциальной информации или совершения им требуемых злоумышленником действий.

Злоумышленник, используя данный метод, может побудить свою жертву к передаче каких-либо недостающих реквизитов или совершению операции по банковской карте собственноручно.