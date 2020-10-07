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Мошенничество нового вида: задолженность по услугам ЖКХ

Мошенничество

РИА «Новости» сообщает, что в России набирает обороты новый вид мошенничества. В основе схемы лежит вымышленная задолженность по оплате услуг ЖКХ.

Специалисты из Национального центра финансовой грамотности сообщили, что у мошенников довольно простой сценарий. Они приходят под видом работников управляющей компании или какой-либо госслужбы (допустим, представляются судебными приставами).

Их двое, и они извещают жильцов о том, что у данной квартиры якобы образовалась какая-то задолженность по ЖКХ и что часть долга погасить можно прямо сейчас, чтобы не пришлось отключать услуги.

В НЦФГ сказали, что любой вид задолженности погашается только через банковскую организацию. И, если вдруг кто-то из управляющей компании или другой организации вдруг все-таки пришел в дом, то непременно нужно в это учреждение позвонить и выяснить, отправляла ли компания своих сотрудников ходить по домам и действительно ли пришедшие люди там работают.

У наших людей есть подсознательное доверие к людям в форме, особенно у старшего поколения. Поэтому именно пожилых людей надо предупредить о новом виде мошенничества.

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