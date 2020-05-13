Москва готова к 1 этапу снятия карантинных ограничений

Москва подготовилась к 1-му этапу снятия ограничений, установленных из-за пандемии инфекционирования коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Звезда» объявил Алексей Шапошников, председатель Московской гордумы.

Как ранее сообщалось, 6 мая Анна Попова, глава Роспотребнадзора (Федеральная служба, занимающаяся вопросами о благополучии человека и о защите прав потребителей), заявила о подготовке проекта рекомендаций по устранению тех ограничений, которые были введены через ситуацию с распространением COVID-19.

Данный проект предполагает, что принятие надлежащего решения будет основываться на анализе темпов прироста числа заболевших, охвате тестов, а также наличия свободных коек в регионе за одну или пару недель. Осуществляться это будет в 3 этапа. На 1-ом свою деятельность возобновит часть объектов торгового предназначения, а также будут разрешены занятия спортом и прогулки с детьми.

Накануне Шапошников сообщил, что столица готова к 1-му этапу снятия установленных ограничений. Вместе с тем, называть какие-либо четкие цифры он отказался, и вдобавок подчеркнул, что людям с хроническими болезнями и в возрасте старше 65-ти лет необходимо исполнять режим самоизоляции до окончательного снятия ограничений.