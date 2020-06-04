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Москва не готова отменить масочный режим


 Владимир Корниецкий0
Маска
Фото: https://navigato.ru/content/news/image21087.jpg

Только появление массовой вакцины против COVID-19 отменит масочный режим, введенный из — за пандемии коронавируса в Москве. Об этом сообщил ТАСС сам московский мэр Сергей Собянин.

Предположительное время появления вакцины, по его словам, придётся на октябрь 2020 — февраль 2021 года. Собянин надеется, что столицу обеспечат большой партией вакцины в октябре. Также градоначальник высказал мнение, что к прежнему образу жизни мир сможет вернуться не раньше,чем через год.

» Человеку свойственно быстро забывать плохое. Это заложено природой в его психологии», — добавил мэр.

Также он высказал уверенность, что меры борьбы с COVID-19, предпринятые в Москве, были очень разумны по отношению к происходящему, и поблагодарил москвичей за полную сознательность и ответственность.

«Это действительно уберегло нас от катастрофы», — заметил Собянин, похвалив жителей города за терпение.

Также Собянин добавил, что пандемия заберёт из бюджета Москвы полтриллиона рублей в доходах, а на ликвидацию последствий правительство потратит, по предварительным прогнозам, четверть триллиона рублей.

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Инфекция COVID-19, которую вызывает вирус SARS-CoV-2, началась в Китае в декабре 2019 года. Согласно последним подсчётам, количество заразившихся увеличилось до 6,5 миллиона человек.

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