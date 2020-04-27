Москва уже прошла пик заболеваемости — эксперт

Лариса Попович сообщила, что пик заражения коронавирусом был достигнут Москвой три дня назад. Об этом пишут РИА Новости.

Глава института экономики здравоохранения ВШЭ что о преодолении пика необходимо судить не по изменению количества заболевших каждый день, а по сглаженной кривой инфицирования.

Около трех дней назад пик был достигнут. Число официально обнаруженных случаев заболевания коронавирусом начало снижаться. Хотя количество делаемых тестов осталось на том же уровне. Также Попович заметила, что динамика заболеваемости в столице и на периферии значительно отличается.

Как писал «Рамблер», по состоянию на утро 27 апреля количество заразившихся в столице РФ составляет 45 351 человека. Уже выздоровело 3524 человека, а 435 умерло.

За последние 24 часа в городе было обнаружено 2871 новых случаев коронавируса. За прошедшие сутки прирост пациентов составил 2971 человека.