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Москвичам бесплатно продезинфицируют квартиры и подъезды, но не всем


 Pavel Markovich0

«Интерфакс», ссылаясь на Роспотребнадзор, сообщил, что специальные службы бесплатно продезинфицируют те квартиры, откуда заразившийся коронавирусом человек отправлен на госпитализацию. Из скорой помощи в службы дезинфекции приходят сведения о местах, где нужно провести соответствующие мероприятия. Также данные об адресах, где выявлены зараженные, информация поступает через систему регистрации инфекционных заболеваний.

Дезинфекция квартиры
Фото: m24.ru

Кроме дезинфекции квартир, санобработку будут проводить и в подъездах, где проживают заразившиеся люди. Об этом также сообщает Роспотребнадзор.

На данный момент в Российской Федерации выявлены и диагностированы более 52 тысяч человек, у которых обнаружен коронавирус. 456 больных умерли.

Пандемии началась в городе Ухань. 31 декабря 2019 года китайские власти сделали заявление о том, что в стране произошла вспышка заболевания и количество инфицированных растет.

Возбудителем болезни стал новый тип коронавируса. Ему присвоено название COVID-19. ВОЗ было объявлено, что эпидемия приобрела характер пандемии.

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