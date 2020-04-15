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Москвичам потерявшим работу выделено по 19 500 рублей


 Pavel Markovich0

15 апреля оперштаб по экономике сообщил, что правительство Москвы для поддержки потерявших работу жителей города выделило 7 млрд. рублей.

Деньги
Фото: radio1.news

Для получения денег оставшимся без работы людям нужно через интернет зарегистрироваться на бирже труда и оставить свои реквизиты. Через 3 — 5 дней на карту поступят деньги в размере 19 500 руб. Эта сумма «региональной компенсационной» выплаты для потерявших работу из-за коронавируса была названа Сергеем Собяниным еще 29 марта. А 10 апреля сообщалось, что процедура получения денег упрощена: безработные москвичи смогут получить выплаты в онлайн-режиме без прохождения собеседований.

Выплаты предусмотрены для тех, кто в 2020 году отработал не менее 60 дней. Также в городе предусмотрены меры по поддержке пенсионеров, семей с детьми, малого и среднего бизнеса.

В штабе особо отметили, что первостепенной задачей является сохранение зарплаты тем гражданам, которые сейчас на самоизоляции. Для этого бизнесу выдают беспроцентные кредиты, на которые ЦБ РФ зарезервировал 150 млрд. руб.

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