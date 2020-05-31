Москвичи смогут онлайн обжаловать штрафы за нарушение режима изоляции

Жители Москвы смогут по видеосвязи обжаловать штрафы за нарушения изоляции. Специальный видеосервис планируется запустить в первой половине июня. Он будет содержать доступ к закрытой ссылки для всех участвующих в обсуждении жалобы. Видеосервис будет размещен на сайте мэра, а также правительства Москвы, сообщил ТАСС Евгений Данчик — начальник Главконтроля.

Он подчеркнул, что персональные данные граждан должны быть защищены и верифицированы. Поскольку рассмотрение подобных жалоб требует их обработку. Поэтому гражданину будет передано ссылку на видеоконференцию в личный кабинет на mos.ru. Москвичи заранее будут знать время и дату заседания. Нажав на сеть ссылки (закрытая от других пользователей), смогут подключиться онлайн к видеосвязи с должностными лицами. Уполномоченными рассматривать его административное дело.