Можно ли заразится коронавирусом при купании в водоемах?

В водоемах при купании можно заразиться паразитарной или бактериальной инфекцией, а не COVID-19.

На открытые водоемы падает очень большое количество солнечных лучей. При этих условиях коронавирус просто не выживает, так как они для него губительны. Поэтому при купании человек не может быть подвержен заражению коронавирусом. Такую информацию предоставил Лебедев Михаил, эксперт ЦМД ЦНИИ эпидемиологии.

Он напомнил, что путь передачи COVID-19 воздушно-капельный. В водоемах же при купании есть риск заражения бактериальной инфекцией или паразитами, но никак не коронавирусной.

Михаил Лебедев также предупредил, что при купании в некоторых реках, озерах, прудах имеется большая вероятность заражения опасными инфекциями, например, вирусным гепатитом А. Кроме этого, нередки случаи заражения глистными инвазиями и паразитарными инфекциями. Прежде чем идти отдыхать на какой-либо водоем, нужно выяснить, не опасно ли это для здоровья. В территориальных органах Роспотребнадзора есть списки безопасных водоемов.