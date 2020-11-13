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Мясников отметил самые распространённые ошибки по лечению ковида на дому

Мясников
На фото: Доктор Мясников

Несмотря на массовое распространение «коронавирусной паники», которая породила самый настоящий лекарственный дефицит, многие россияне продолжают самостоятельно ставить себе диагноз и заниматься самолечением, бесконтрольно принимая противовирусные препараты и антибиотики. Доктор мясников отметил, что такой подход только усугубляет ситуацию:

  1. во-первых, пациенты, реально нуждающиеся в терапии, не могут найти необходимых лекарств.
  2. Во-вторых, постоянное и бесконтрольное употребление антибиотиков снижает их эффективность в отношении возбудителей, сажая иммунитет и нанося непоправимый вред здоровью.

Доктор Мясников отметил, что амбулаторное лечение на дому должно проходить строго по назначению врача. Притом, если заболевание протекает в легкой форме, не стоит торопиться с приемом антибиотиков. Необходимо организму дать шанс самостоятельно побороть вирус. Для этого достаточно пить больше жидкости, соблюдать постельный режим, питаться легкой белковой пищей. При необходимости можно использовать жаропонижающие средства (парацетамол), принимать витамины С, Д и цинк. По мнению известного телеведущего, этого вполне достаточно для борьбы не только с коронавирусом, но и гриппом, другими ОРВИ.

Мясников напомнил, что ни в одном государстве нет чудо-таблеток, моментально исцеляющих или защищающих организм от вирусов и бактерий, заболеваний. Антитела и устойчивость организма к вирусам появляется только после встречи с ним, а это значит, что переболеть им придется каждому. Течение болезни напрямую зависит от сил и готовности организма, поэтому важно вести здоровый образ жизни, следить за сбалансированным питанием, режимом дня, укреплять иммунитет.

Домашнее лечения Коронавирус Лечения Мясников Телеведущий
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