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На будущей неделе в Москве могут ввести новый пакет ограничений

Коронавирус в Москве

Осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что на следующей неделе в Москве могут быть введены ограничения по коронавирусу снова. Нынешние меры контролируют ситуацию, но она неоднозначная.

В связи с этим требуется внимательный анализ того, насколько принятые ограничительные меры эффективны на данный момент и целесообразно ли вводить новый противопандемический пакет. Решение по данному вопросу может быть принято на будущей неделе в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации в столице.

Источник подчеркивает, что на то, каким будет принятое решение, существенное влияние может оказать осознанное поведение москвичей. Они должны не прекращать носить индивидуальные средства защиты — маски, перчатки; соблюдать дистанцию в людных местах, пожилым горожанам и людям, имеющим хронические болезни, нужно соблюдать домашний режим. Также не теряет актуальности удаленная работа для 30% сотрудников.

Карантин Коронавирус Москва Ограничения Пандемия Эпидемия
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