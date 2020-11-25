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На что чаще и больше тратятся россияне

Несмотря на многочисленные жалобы россиян относительно падения реальных доходов на фоне развития пандемии, расходы на содержание семьи и иные затратные статьи в их жизни никто не отменял. Принцип «плати за все» продолжает действовать везде. Специалисты сервисов «Работа.ру» и «Платформа ОФД» выяснили, на что больше всего россияне тратят деньги. В расчет были взяты данные за последние 10 месяцев. В опросе приняло участие более 3000 человек совершеннолетнего возраста.

Более 60% граждан заявили, что большая часть их дохода приходится на продукты питания и повседневные нужды, около 46% респондентов отметили, что больше всего тратят на содержание дома и коммунальные услуги. Таким образом, доминирующая доля россиян предпочитает быть сытой и в тепле, что вполне оправдано.

По сравнению с данными за 2019 год, у граждан выросли расходы на медицину. Об этом заявило около четверти респондентов. Также более 18% опрошенных лиц не скупились на обновление гардероба, а до 27% анкетированных были вынуждены обслуживать кредиты и займы, заканчивать начатый ремонт.

Как выяснили эксперты, скромные траты наблюдались в сфере образования. Об этом заявило 9% граждан. Лишь 7% россиян позволили себе приобрести крупную или сложную технику, отмечая, что успели даже сэкономить, так как в последнее время курс иностранной валюты нестабилен.

Эксперты «Платформа ОФД» также выяснили, что россияне стали больше тратить на покупку медикаментов, продукты питания и гаджеты. По данным за последние 10 месяцев, средний чек в аптечных сетях вырос на 25%, а траты на продовольственные товары возросли примерно на 18-20%.

На сегодняшний день большинство резидентов (свыше 55%) убеждены, что на фоне ценового роста траты на продукты питания продолжат расти, как в предновогодний период, так и с наступлением 2021 года. Более 51% граждан не исключают рост тарифов ЖКХ и увеличение соответствующих статей расходов.

Россияне Трата денег
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