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На карантине опаснее всего для здоровья смартфоны


 Pavel Markovich0

Смартфоны планшеты и прочие девайсы под рукой всегда, а уж в период карантина без них сложно представить жизнь. От скуки они спасают, как впрочем и работать удаленно помогают, но вот на здоровье оказывают не самое положительное воздействие. И больше всего страдает зрение, в детской офтальмологии Ростовской области озвучили все опасности, которые несут гаджеты при чрезмерном использовании во время изоляции.

Карантин
Фото: www.ferra.ru

Главврач А. Ушников считает, что чрезмерное и неправильное проведение времени перед экранами телевизора, компьютера, ноутбука или смартфона, может испортить зрение безвозвратно. Он также ранжировал гаджеты по опасности негативного воздействия на глаза и возглавляют данный антирейтинг, смартфоны. Чуть меньший вред могут принести другие мобильные устройства, а именно планшеты.

Офтальмолог категорически не рекомендует давать их маленьким детям для игр или просмотров мультфильмов, чем большинство родителей грешит. Менее всего на зрение влияет стационарная техника, но пользованием ноутбуками и компьютерами, также не стоит злоупотреблять. Длительное нахождение перед монитором, способно спровоцировать спазм глазной мышцы. Необходимо делать перерыв между сессиями не менее получаса.

В перерывах нужно заниматься глазной гимнастикой, в частности стоя у окна и закрыв один глаз, сфокусироваться сначала на дальнем предмете, потом на стекле. Такую же манипуляцию проделать и для другого глаза. В любом случае, не стоит погружаться в виртуальный мир в этот сложный период, лучше заняться домашними делами или пообщаться с близкими — гаджеты никуда не денутся в будущем.

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