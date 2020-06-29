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Начинается проведение ЕГЭ в России


 Владимир Корниецкий0
ЕГЭ
Фото: imgtest.mir24.tv

В этот понедельник, 29 июня, во всех российских городах стартует начало Единого государственного экзамена. На первый день запланирован пробный экзамен без участия школьников. На прошлой неделе такой информацией поделился с РИА новости Анзор Музаев, руководителя Рособрнадзора.

Музаев убежден, что репетиция экзаменов помогает организаторам еще раз продумать важные моменты и убедиться в безопасности мероприятия.

«Необходимо повторить процедуру распределения потоков детей, проконтролировать соблюдение дистанции, измерение температуры», — добавил он.

Руководитель Рособрнадзора уверил журналистов, что экзамен будет проходить по всем требованиям санитарных норм: вход оснащен дозаторами с антисептиком, при уборке классов используются дезинфицирующие средства, по графику будет проводится проветривание помещений.

На время проведения ЕГЭ предполагают задействовать двенадцать тысяч медработников. В их обязанностях будет проведение бесконтактной термометрии и решение о недопуске выпускника к экзамену, при повышенной температуре.

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