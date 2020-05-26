Найдена самая дешевая квартира в Москве

Самую дешевую квартиру в Москве найдено. Она была выставлена ​​на продажу всего за 1,7 миллиона рублей. Эту цену принято считать достаточно приемлемой, ведь она по московским меркам является минимальной. Но это без учета обычных предложений, найденных на присоединенных территориях, а именно в Новомосковском и Троицком округах. Квартиру можно найти в базе ЦИАН.

Квартира имеет достаточно комфортное и удобное расположение. Находится на 2 этаже трехэтажном доме, что также не может не радовать. Район Донской представляет собой Южный административный округ. Площадь выше сказанной квартирки десять квадратных метров. Из них семь квадратных метра это обычно жилая, а два квадратных метра — кухня. Высота потолка достигает 3,3 метра, а вид из окон выходит во двор. Установлены необходимые коммуникации, счетчик на воду (холодную), установлены пластиковые окна. В помещении никаких ремонтных манипуляций осуществлено не было. Договор купли-продажи квартиры 2020 года.

Также по данным известно, что москвичи все больше стали снимать массово квартиры с продажи. И это неудивительно, учитывая эпидемиологическую и экономическую обстановку в стране, не лучшим образом отражается на всем. Ранее также сообщалось, что число выставленных вторичных объектов на рынке снизилось на целых тридцать процентов. Такие данные делались на основании итогам апреля 2020 года.