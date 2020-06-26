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Назван срок второй волны COVID-19 в России


 Владимир Корниецкий0
COVID-19
Фото: m.severpost.ru

Во Владивостоке и других мегаполисах европейской части России повторная волна коронавирусной инфекции COVID-19 может возникнуть через две недели. Об этом вирусолог Михаил Щелканов заявил «Ура.ру».

Всплеск вируса COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, по данным Rambler, возникла в декабре в Китае. По конечным данным, количество заразившихся превзошло 9,6 миллиона человек по всему миру. В России количество заразившихся превзошло 613,9 тыс. человек, количество поправившихся — 375,1 тыс. человек, количество погибших — 8,6 тыс. человек.

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил вчера, что в 30 странах Европы на прошлой неделе в первый раз за несколько месяцев увеличилось количество свежих инцидентов вирусной инфекции, что может привести к повторению пандемии в 11 из них.

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Возобновившаяся волна вирусной инфекции, может возникнуть в больших транспортных городах европейской части России — Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — а особенно во Владивостоке, потому что жители Китая возвращаются на родину из Европы, именно через этот город.

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